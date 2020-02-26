2020-02-26T13:35:22+03:00
Общество

Пытки и избиения: Николай Скворцов рассказал о ситуации в саратовских СИЗО

Общественники предлагают раздать в камеры вентиляторы и холодильники
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Валерий Гордон, зампред ОНК по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции Общественной палаты Саратовской области, рассказал на сегодняшнем, 26 февраля, заседании в ОПе, о том, как устраняются нарушения, обнаруженные по жалобам задержанных и заключенных в колониях.

Члены ОНК совершили выезды в 78 объектов принудительного содержания, подведомственных ГУ МВД.

Основная проблема — заключенные находятся в старых зданиях отделов полиции, несколько спецучреждений — даже в дореволюционных зданиях, где возникали вопросы по санитарии, питанию, освещенности, вентиляции. Проверялись почти все ИВС (38) приемники (шесть). По выявленным недостаткам представители ГУ МВД принимали решения — по возможности устраняли в процессе проверок.

Николай Скворцов, зампред комиссии, рассказал, как заключенные живут без холодильников и вентиляторов в СИЗО. Общественники предлагали систему распределения техники по камерам, но она не нашла отклика. Скворцов считает, что этим вопросом можно заняться и решить положительно. Также удалось наладить вопрос проверки конвойных помещения судов. Раньше ОНК не была наделена такими полномочиями.

- Кроме того, нет кабинетов для следователей, адвокатов, есть проблемы с передачей посылок. Когда холодно, зимой, родственники в -20 стоят на улице в очереди и несколько часов ждут попадания в СИЗО. Мы предлагали поставить автобус — нам отказали. Увеличены цены в киосках при СИЗО, но не так критично, как в других регионах. Жители местные жалуются на крики осужденных из СИЗО, которое стоит в центре города. А им не плохо, они так общаются. Можно задуматься о переносе его в другое место, — перечислил проблемные вопросы Скворцов.

Он отметил, что судьи даже не хотят посмотреть на результат своих трудов, есть ли исправление в результате тюремного срока или нет.

Николай Скворцов отметил, что в СИЗО «есть пытки и избиения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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