В Саратове состоялся конкурс авторской песни
В Саратове 25 февраля состоялся ежегодный городской фестиваль-конкурс авторской песни «Отчизну славим и героев!».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, организаторами мероприятия являлись Ленинская районная организация Саратовского областного территориального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и комитет по образованию администрации Саратова.
В конкурсе приняли участие более 40 солистов из коллективов, студентов и школьников, которые исполнили произведения о России, родном крае, героях войны и о службе в армии в трех возрастных категориях: 7–11 лет, 12–15 лет и 16–20 лет.
Гран-при конкурса получила Валерия Дудкина, лучшим в возрасте 7–11 лет стал Владимир Бобро, среди 12–15-летних — Расимя Бакеева и Денис Шонин, Анастасия Баранова. Золото в группе 16–20 лет взял Александр Анисимов.
Победители и призеры конкурса получили дипломы и подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU