2020-02-26T13:31:15+03:00
Общество

В Саратове состоялся конкурс авторской песни

Участие приняли более 40 человек
Дарья Вострикова
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В Саратове 25 февраля состоялся ежегодный городской фестиваль-конкурс авторской песни «Отчизну славим и героев!».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, организаторами мероприятия являлись Ленинская районная организация Саратовского областного территориального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и комитет по образованию администрации Саратова.

В конкурсе приняли участие более 40 солистов из коллективов, студентов и школьников, которые исполнили произведения о России, родном крае, героях войны и о службе в армии в трех возрастных категориях: 7–11 лет, 12–15 лет и 16–20 лет.

Гран-при конкурса получила Валерия Дудкина, лучшим в возрасте 7–11 лет стал Владимир Бобро, среди 12–15-летних — Расимя Бакеева и Денис Шонин, Анастасия Баранова. Золото в группе 16–20 лет взял Александр Анисимов.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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