В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:00:42+03:00

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Сегодня, 26 февраля, в районе 1-й Дачной прошел рейд по выявлению точек несанкционированной торговли.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники муниципального контроля и представители полиции составили протоколы на двух нарушителей.

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По словам начальника управления муниципального контроля Андрея Марусова, в администрацию поступают жалобы от жителей на мусор, который оставляют после себя такие «предприниматели». Продавцы не желают устанавливать кассовые аппараты, не выдают чеки, отсутствуют документы с Роспотребнадзора на качество товара.

Подобные рейды будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU