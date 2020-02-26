В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли
Сегодня, 26 февраля, в районе 1-й Дачной прошел рейд по выявлению точек несанкционированной торговли.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники муниципального контроля и представители полиции составили протоколы на двух нарушителей.
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По словам начальника управления муниципального контроля Андрея Марусова, в администрацию поступают жалобы от жителей на мусор, который оставляют после себя такие «предприниматели». Продавцы не желают устанавливать кассовые аппараты, не выдают чеки, отсутствуют документы с Роспотребнадзора на качество товара.
Подобные рейды будут продолжаться.
ИСТОЧНИК KP.RU