2020-02-26T13:00:42+03:00
Общество

В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли

Рейды будут продолжаться
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 февраля, в районе 1-й Дачной прошел рейд по выявлению точек несанкционированной торговли.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники муниципального контроля и представители полиции составили протоколы на двух нарушителей.

.

.

По словам начальника управления муниципального контроля Андрея Марусова, в администрацию поступают жалобы от жителей на мусор, который оставляют после себя такие «предприниматели». Продавцы не желают устанавливать кассовые аппараты, не выдают чеки, отсутствуют документы с Роспотребнадзора на качество товара.

Подобные рейды будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Жасминный
Пытки и избиения: Николай Скворцов рассказал о ситуации в саратовских СИЗО
В Саратове состоялся конкурс авторской песни
В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли
В Октябрьском ущелье собаки напали на мужчину
С учителями школы, где готовился теракт, готовы работать психологи
В Саратове бизнесвумен задолжала по налогам более 1 млн рублей
В Саратове на Театральной площади пройдет сельхозярмарка
Восемь пожарных тушили квартиру в Энгельсском районе
Жительницу Алгая отправили в колонию за отказ отмечаться
Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак
В Саратове полыхал ларек на улице Посадского
Житель Советского района отработает неоднократную нетрезвую езду
Панков: Рабочая группа, созданная Володиным, возвращает земли авиазавода
В Балашове борттехник Ан-26 отдаст Минобороны 150 тыс. рублей за разбитый самолет
В Саратове мужчина изнасиловал сожительницу и разбил машину коллектора
Новые политические имена стране даст проект «Лидеры России. Политика»
Членов Общественной палаты в Саратове отпугнуло от работы посещение колоний
Саратовца отправили в колонию за сорванную цепочку с шеи прохожего
Боксеры из Саратова взяли семь медалей первенства РФСО
В Саратове рецидивист украл из магазина брюки и ветровку
В правительстве Саратовской области создадут рабочую группу по предотвращенному расстрелу в школе