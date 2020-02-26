В Октябрьском ущелье собаки напали на мужчину

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:55:06+03:00

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Вчера, 25 февраля, анонимный саратовец пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на нападение собак.

По словам местного жителя, он шел в свой дом, который находится в ЖК «Царицынский» в Октябрьском ущелье.

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Его путь пролегал мимо одного из строящегося домов компании «Шэлдом». Из ворот территории выбежали две собаки и набросились на прохожего.

Они порвали саратовцу штаны и оставили укусы на ногах.

В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимки после нападения.

В комментариях под этой записью в паблике «Саратов онлайн» местные жители разделились в своих мнениях: от «сам виноват, собаки чувствуют страх» до банального человеческого сочувствия и наказа сходить в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU