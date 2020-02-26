2020-02-26T12:30:13+03:00
Происшествия

Жительницу Алгая отправили в колонию за отказ отмечаться

Три года ей нужно было соблюдать ограничения
Дарья Вострикова
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Суд признал 39-летнюю рецидивистку из Алгая виновной в нарушении установленных судом ограничений.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она должна была соблюдать их три года, начиная с 2018.

Гражданка после 22:00 не находилась дома, не регистрировалась в органах полиции, была замечена пьяной в общественном месте, за что привлекалась к ответственности.

За это женщину обязали провести четыре месяца в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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