Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:24:01+03:00

Также подготовлен законопроект об отлове и содержании безнадзорных животных

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Правительство Саратовской области готовит меры по решению проблемы с бродячими собаками.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, разработан законопроект, который наделит органы местного самоуправления полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Это необходимо для того, чтобы местное законодательство соответствовало новому федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

Также ведется разработка проекта приюта для содержания животных, у которых нет хозяев.

- Эти меры приведут к цивилизованному решению проблемы отлова и содержания животных без владельцев для того, чтобы обеспечить безопасность жителям населенных пунктов области, — рассказали в Управлении ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU