2020-02-26T12:24:01+03:00
Общество

Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак

Также подготовлен законопроект об отлове и содержании безнадзорных животных
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Саратовской области готовит меры по решению проблемы с бродячими собаками.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, разработан законопроект, который наделит органы местного самоуправления полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Это необходимо для того, чтобы местное законодательство соответствовало новому федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

Также ведется разработка проекта приюта для содержания животных, у которых нет хозяев.

- Эти меры приведут к цивилизованному решению проблемы отлова и содержания животных без владельцев для того, чтобы обеспечить безопасность жителям населенных пунктов области, — рассказали в Управлении ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Жасминный
Пытки и избиения: Николай Скворцов рассказал о ситуации в саратовских СИЗО
В Саратове состоялся конкурс авторской песни
В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли
В Октябрьском ущелье собаки напали на мужчину
С учителями школы, где готовился теракт, готовы работать психологи
В Саратове бизнесвумен задолжала по налогам более 1 млн рублей
В Саратове на Театральной площади пройдет сельхозярмарка
Восемь пожарных тушили квартиру в Энгельсском районе
Жительницу Алгая отправили в колонию за отказ отмечаться
Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак
В Саратове полыхал ларек на улице Посадского
Житель Советского района отработает неоднократную нетрезвую езду
Панков: Рабочая группа, созданная Володиным, возвращает земли авиазавода
В Балашове борттехник Ан-26 отдаст Минобороны 150 тыс. рублей за разбитый самолет
В Саратове мужчина изнасиловал сожительницу и разбил машину коллектора
Новые политические имена стране даст проект «Лидеры России. Политика»
Членов Общественной палаты в Саратове отпугнуло от работы посещение колоний
Саратовца отправили в колонию за сорванную цепочку с шеи прохожего
Боксеры из Саратова взяли семь медалей первенства РФСО
В Саратове рецидивист украл из магазина брюки и ветровку
В правительстве Саратовской области создадут рабочую группу по предотвращенному расстрелу в школе