Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак
Правительство Саратовской области готовит меры по решению проблемы с бродячими собаками.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, разработан законопроект, который наделит органы местного самоуправления полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Это необходимо для того, чтобы местное законодательство соответствовало новому федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».
Также ведется разработка проекта приюта для содержания животных, у которых нет хозяев.
- Эти меры приведут к цивилизованному решению проблемы отлова и содержания животных без владельцев для того, чтобы обеспечить безопасность жителям населенных пунктов области, — рассказали в Управлении ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU