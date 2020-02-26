Житель Советского района отработает неоднократную нетрезвую езду

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:20:55+03:00

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Суд признал 32-летнего жителя Советского района виновным в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину уже привлекали к ответственности за вождение подшофе, однако 19 ноября 2019 года он сел за руль ВАЗ 21063 вновь нетрезвым.

В селе Любимово гражданина остановили дорожные инспекторы, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

За это правонарушение водитель проведет 320 часов на обязательных работах, ближайшие два года ему нельзя приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU