Панков: Рабочая группа, созданная Володиным, возвращает земли авиазавода

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:07:52+03:00

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На этой неделе 12 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность возвращения государству 17 участков общей площадью 18,4 гектара на территории бывшего Саратовского авиационного завода. Об этом шла речь на встрече депутата Государственной думы Николая Панкова с представителями рабочей группы по возвращению земель авиазавода государству.

Рабочая группа была создана год назад по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. На сегодня в судах рассматриваются иски по 91 участку, по 79 из них приняты решения в пользу Росимущества. По двум участкам решение суда вступило в силу, зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Кроме того, Верховный суд РФ признал за государством право собственности на убежище гражданской обороны №5, отменив решения трех предыдущих инстанций.

Николай Панков вместе с руководителем территориального управления Росимущества Екатериной Мережниковой и ветераном авиазавода Александром Бернадским осмотрел недавно возвращенные 17 земельных участков. Они расположены вдоль проспекта Энтузиастов, на территории бывшего аэродрома САЗ.

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Александр Бернадский предложил вынести на обсуждение рабочей группы еще несколько земельных участков, где нет жилья и не ведется какое-либо производство.

- Нужно как можно скорей возвращать государству такие земельные участки, пока их не перепродали, не нашли новых собственников и не появились новые обманутые дольщики, — пояснил он.

Депутат поддержал данное предложение, оно будет рассмотрено на следующем заседании рабочей группы.

Как отметил Николай Панков, судебные процессы продолжаются, нынешние владельцы подают апелляционные и кассационные жалобы. Но уже сейчас можно уверенно сказать, что формат рабочей группы, предложенный спикером Госдумы, оправдал себя.

- Вячеслав Володин подчеркнул, что земля авиазавода должна служить в интересах жителей. Как она в дальнейшем будет использована, он обсуждает с людьми. В том числе говорится о возможности создания индустриального парка, в рамках которого можно создать новые высокотехнологичные рабочие места. Район не зря называется Заводской: он строился как промышленный, на заводах работали многие поколения его жителей. Этот потенциал сегодня очень востребован и может дать серьезный импульс развитию нашего города. Большое спасибо активным жителям, заводчанам за то, что помогаете добиться справедливости и вернуть народное достояние. Вместе будем продолжать эту работу, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU