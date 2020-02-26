2020-02-26T13:07:52+03:00
Общество

Панков: Рабочая группа, созданная Володиным, возвращает земли авиазавода

Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На этой неделе 12 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность возвращения государству 17 участков общей площадью 18,4 гектара на территории бывшего Саратовского авиационного завода. Об этом шла речь на встрече депутата Государственной думы Николая Панкова с представителями рабочей группы по возвращению земель авиазавода государству.

Рабочая группа была создана год назад по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. На сегодня в судах рассматриваются иски по 91 участку, по 79 из них приняты решения в пользу Росимущества. По двум участкам решение суда вступило в силу, зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Кроме того, Верховный суд РФ признал за государством право собственности на убежище гражданской обороны №5, отменив решения трех предыдущих инстанций.

Николай Панков вместе с руководителем территориального управления Росимущества Екатериной Мережниковой и ветераном авиазавода Александром Бернадским осмотрел недавно возвращенные 17 земельных участков. Они расположены вдоль проспекта Энтузиастов, на территории бывшего аэродрома САЗ.

.

.

Александр Бернадский предложил вынести на обсуждение рабочей группы еще несколько земельных участков, где нет жилья и не ведется какое-либо производство.

- Нужно как можно скорей возвращать государству такие земельные участки, пока их не перепродали, не нашли новых собственников и не появились новые обманутые дольщики, — пояснил он.

Депутат поддержал данное предложение, оно будет рассмотрено на следующем заседании рабочей группы.

Как отметил Николай Панков, судебные процессы продолжаются, нынешние владельцы подают апелляционные и кассационные жалобы. Но уже сейчас можно уверенно сказать, что формат рабочей группы, предложенный спикером Госдумы, оправдал себя.

- Вячеслав Володин подчеркнул, что земля авиазавода должна служить в интересах жителей. Как она в дальнейшем будет использована, он обсуждает с людьми. В том числе говорится о возможности создания индустриального парка, в рамках которого можно создать новые высокотехнологичные рабочие места. Район не зря называется Заводской: он строился как промышленный, на заводах работали многие поколения его жителей. Этот потенциал сегодня очень востребован и может дать серьезный импульс развитию нашего города. Большое спасибо активным жителям, заводчанам за то, что помогаете добиться справедливости и вернуть народное достояние. Вместе будем продолжать эту работу, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Жасминный
Пытки и избиения: Николай Скворцов рассказал о ситуации в саратовских СИЗО
В Саратове состоялся конкурс авторской песни
В Саратове на 1-й Дачной выявили две точки незаконной торговли
В Октябрьском ущелье собаки напали на мужчину
С учителями школы, где готовился теракт, готовы работать психологи
В Саратове бизнесвумен задолжала по налогам более 1 млн рублей
В Саратове на Театральной площади пройдет сельхозярмарка
Восемь пожарных тушили квартиру в Энгельсском районе
Жительницу Алгая отправили в колонию за отказ отмечаться
Начата разработка проекта строительства приюта для бродячих собак
В Саратове полыхал ларек на улице Посадского
Житель Советского района отработает неоднократную нетрезвую езду
Панков: Рабочая группа, созданная Володиным, возвращает земли авиазавода
В Балашове борттехник Ан-26 отдаст Минобороны 150 тыс. рублей за разбитый самолет
В Саратове мужчина изнасиловал сожительницу и разбил машину коллектора
Новые политические имена стране даст проект «Лидеры России. Политика»
Членов Общественной палаты в Саратове отпугнуло от работы посещение колоний
Саратовца отправили в колонию за сорванную цепочку с шеи прохожего
Боксеры из Саратова взяли семь медалей первенства РФСО
В Саратове рецидивист украл из магазина брюки и ветровку
В правительстве Саратовской области создадут рабочую группу по предотвращенному расстрелу в школе