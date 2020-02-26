В Саратове мужчина изнасиловал сожительницу и разбил машину коллектора

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:49:28+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в угрозе убийством, изнасиловании и умышленном повреждении чужого имущества.

Следствие считает, что мужчина вместе с сожительницей снимали дом в селе Широкое Татищевского района.

9 июня 2018 года к ним пришел посетитель, который сообщил, что он является сотрудником кредитной организации и потребовал вернуть долг. При этом деньги задолжала владелица жилья.

Обвиняемый был пьян и решил сам расправиться с коллектором. Он приставил к его голове предмет, похожий на пистолет, и пригрозил убить. Так как визитер попытался скрыться на машине, мужчина трубой начал бить по капоту. Общая сумма ущерба автомобилю составила 95 тыс. рублей.

Представитель кредитной организации вышел из машины, отнял у злоумышленника оружие и вызвал полицию.

При этом мужчина агрессивно вел себя и по отношению к сожительнице. Когда женщина уехала от него из-за этого и поселилась в квартире дома на улице Благодарова, тот преследовал ее. Во время одного из приездов он ударил ее по голове и изнасиловал.

Сейчас мужчина взят под арест. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU