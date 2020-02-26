В Саратове мужчина изнасиловал сожительницу и разбил машину коллектора
В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в угрозе убийством, изнасиловании и умышленном повреждении чужого имущества.
Следствие считает, что мужчина вместе с сожительницей снимали дом в селе Широкое Татищевского района.
9 июня 2018 года к ним пришел посетитель, который сообщил, что он является сотрудником кредитной организации и потребовал вернуть долг. При этом деньги задолжала владелица жилья.
Обвиняемый был пьян и решил сам расправиться с коллектором. Он приставил к его голове предмет, похожий на пистолет, и пригрозил убить. Так как визитер попытался скрыться на машине, мужчина трубой начал бить по капоту. Общая сумма ущерба автомобилю составила 95 тыс. рублей.
Представитель кредитной организации вышел из машины, отнял у злоумышленника оружие и вызвал полицию.
При этом мужчина агрессивно вел себя и по отношению к сожительнице. Когда женщина уехала от него из-за этого и поселилась в квартире дома на улице Благодарова, тот преследовал ее. Во время одного из приездов он ударил ее по голове и изнасиловал.
Сейчас мужчина взят под арест. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU