Членов Общественной палаты в Саратове отпугнуло от работы посещение колоний

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:38:52+03:00

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Сегодня, 26 февраля, общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции общественной палаты Саратовской области отчиталась о работе за последние три года — с 2017 по 2020 год. В июле заканчивается срок действия этого состава комиссии.

Среди собравшихся общественников также были представители полиции, прокуратуры.

За три года члены комиссии посетили места принудительного содержания в Саратовской области более 100 раз. На личном приеме у них побывали более 300 граждан.

- Ни разу УФСИН не отказало в посещении мест заключения представителями комиссии и СМИ. В нашей области ОНК выстроила диалог с прокуратурой, с уполномоченным по правам человека. Они же ездили с нами на проверки, что позволяло всеобъемлюще изучать проблемы. Часто с нами выезжала уполномоченная по правам человека Татьяна Журик. В Москве видел, что такие слаженные действия есть у многих региональных ОНК, — рассказал Владимир Незнамов.

Он признался, что в последнем составе ОНК реально делами занимались 12 человек из 24, а остальные побывали на зоне, поняли, что это «не лагерь отдыха, а место, где собралась людская беда». Столкнувшись с этим, члены комиссии перестали принимать участие в ее работе.

По мнению собравшихся, измерять количеством выездов деятельность ОНК не совсем точно, потому что за каждым действием есть человеческая судьба. Но это имеет смысл, потому что помогает держать руководство подведомственных учреждений в тонусе, так как они знают, что комиссия может «прибыть в любой момент и задать ряд неприятных вопросов».

Владимир Незнамов рассказал, что за 12 лет вопрос обеспечения оплаты командировок, факса, звонков не решился, порой приходится ездить в учреждения на своих машинах. Например, поездка в Балашов или Пугачев требует средств и ресурсов.

- За шесть лет проведено шесть или семь эксгумаций людей, по которым была информация, что они якобы были убиты в колониях. Экспертиза показала, что все они умерли своей смертью. Жалуются на недостаток медицинского оснащения — на воле гражданам прописаны лекарства, в заключении их нет, предлагают аналоги, получается непонимание. На несвоевременное оформление по УДО, на применение насилия, — перечислил основные жалобы заключенных Владимир Незнамов.

ИСТОЧНИК KP.RU