Саратовца отправили в колонию за сорванную цепочку с шеи прохожего
Украшение злоумышленник сдал в комиссионный магазин
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Суд признал 43-летнего рецидивиста из Саратова виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 1 декабря 2019 года мужчина находился на улице Радищева в Саратове и увидел малознакомого 53-летнего жителя Энгельса.
Он сорвал с шеи прохожего золотую цепочку и убежал, несмотря на крики гражданина о возврате имущества.
Украшение злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на себя.
За это суд отправил мужчину на год и четыре месяца в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU