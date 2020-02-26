Саратовца отправили в колонию за сорванную цепочку с шеи прохожего

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:46:22+03:00

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Суд признал 43-летнего рецидивиста из Саратова виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 1 декабря 2019 года мужчина находился на улице Радищева в Саратове и увидел малознакомого 53-летнего жителя Энгельса.

Он сорвал с шеи прохожего золотую цепочку и убежал, несмотря на крики гражданина о возврате имущества.

Украшение злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на себя.

За это суд отправил мужчину на год и четыре месяца в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU