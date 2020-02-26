Боксеры из Саратова взяли семь медалей первенства РФСО

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:17:03+03:00

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С 18 по 23 февраля в Воронеже прошло первенство РФСО «Спартак» по боксу среди юношей 15-16 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания посвятили памяти погибших бойцов подразделения специального назначения и воздушно-десантных войск.

Команда Саратовской области взяла семь медалей: золото выиграл Никита Круглов в весе 52 кг, Илья Трофимов в весе 75 кг, Абдуселим Качаев в весе 80 кг, Дмитрий Цыганов в весе 50 кг, Овик Гиносян в весе 57 кг.

Серебро досталось Артему Киселеву в весе 50 кг, а бронзу выиграл Орхан Айдынов в весе 57 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU