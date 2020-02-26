Боксеры из Саратова взяли семь медалей первенства РФСО
С 18 по 23 февраля в Воронеже прошло первенство РФСО «Спартак» по боксу среди юношей 15-16 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания посвятили памяти погибших бойцов подразделения специального назначения и воздушно-десантных войск.
Команда Саратовской области взяла семь медалей: золото выиграл Никита Круглов в весе 52 кг, Илья Трофимов в весе 75 кг, Абдуселим Качаев в весе 80 кг, Дмитрий Цыганов в весе 50 кг, Овик Гиносян в весе 57 кг.
Серебро досталось Артему Киселеву в весе 50 кг, а бронзу выиграл Орхан Айдынов в весе 57 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU