В Саратове рецидивист украл из магазина брюки и ветровку

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:16:09+03:00

Он продал имущество неизвестному около Сенного рынка

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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Соколовой улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16:00 до 16:20 19 февраля неизвестный унес из торговой точки брюки и ветровку на сумму свыше 2,8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который признался в продаже имущества неизвестному около Сенного рынка.

Деньги он потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU