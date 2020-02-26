В Саратове рецидивист украл из магазина брюки и ветровку
Он продал имущество неизвестному около Сенного рынка
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Соколовой улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16:00 до 16:20 19 февраля неизвестный унес из торговой точки брюки и ветровку на сумму свыше 2,8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который признался в продаже имущества неизвестному около Сенного рынка.
Деньги он потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU