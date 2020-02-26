На Театральной площади сожгут чучело Масленицы

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:47:45+03:00

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На Театральной площади Саратова 1 марта пройдет торжественное празднование проводов Масленицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, концерт начнется в полдень.

На главной площади Саратова выступят лучшие творческие коллективы учреждений культуры, будут работать игровые зоны с конкурсами, скоморохами, аниматорами, ростовыми куклами.

Также запланированы выставки изделий ремесленников, продажа блинов, кондитерских изделий и сувениров. Организованы мастер-классы и спортивные состязания по перетягиванию каната, бои подушками, стрельба мячом по большим мишеням.

Праздник завершится грандиозным сожжением чучела Масленицы.

Кроме того, развлекательная программа состоится на улице Волжская, около трамвая «Семен». С 12 часов там начнется выступление группы «Колядки» в стиле фолк.

ИСТОЧНИК KP.RU