На мальчика с алкогольным отравлением из Вольского района составили протокол
В минувшее воскресенье, 23 февраля, в Вольске 14-летнего подростка по имени Илья госпитализировали с улицы с алкогольным отравлением и переохлаждением организма.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, проверка показала, что мальчик проживает с бабушкой, являющейся его опекуном.
В школе подростка характеризуют удовлетворительно, на профилактическом учете семья не состоит.
На парня составили протокол, который направили в отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU