На мальчика с алкогольным отравлением из Вольского района составили протокол

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:21:14+03:00

Его семья не состоит на учете

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В минувшее воскресенье, 23 февраля, в Вольске 14-летнего подростка по имени Илья госпитализировали с улицы с алкогольным отравлением и переохлаждением организма.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, проверка показала, что мальчик проживает с бабушкой, являющейся его опекуном.

В школе подростка характеризуют удовлетворительно, на профилактическом учете семья не состоит.

На парня составили протокол, который направили в отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU