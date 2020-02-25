2020-02-25T13:28:49+03:00
Общество

Мама Лизы Киселёвой создала петицию о создании открытого реестра педофилов

Инициатива отправлена на сайт РОИ
Екатерина Семенова
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Елена Киселёва, мама убитой в Саратове девятилетней Лизы, подготовила обращение депутату Государственной думы Оксане Пушкиной.

В нем она предлагает создать открытый реестр граждан, осужденных за сексуальное насилие по отношению к детям.

Инициатива оставлена на сайте РОИ и носит название: «Ведение открытого реестра для педофилов и ужесточение наказаний для лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних».

- Мы обеспокоенные родители несовершеннолетних детей, которые также продолжают ходить в образовательные учреждения привычными путями, чтобы впредь такие случаи не происходили, хотим создания открытого реестра по преступлениям в отношении несовершеннолетних и законодательную инициативу об ужесточении уголовной ответственности, вплоть до пожизненного заключения, данных лиц, — говорится в инициативе (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Документ передан на предварительную экспертизу до 26 апреля. Предполагается, что после этого он будет выставлен на сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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