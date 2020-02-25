В 2020 году в Саратове состоится пятый фестиваль энергосбережения и экологии

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:16:33+03:00

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В 2020 году в России состоится пятый фестиваль энергосбережения и экологии #Вместе ярче.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, мероприятие пройдет в стране с августа по октябрь.

В Саратовской области фестиваль приурочили к празднованию 430-й годовщины со дня основания Саратова.

Сотрудники крупных предприятий расскажут о современных энергоэффективных технологиях в производстве и в быту.

Состоятся чемпионаты по детским играм «Дом с умом», «Энергодомино», «ЭнергоГений» и «Энерговикторина», подведут итоги конкурсов детских рисунков и плакатов на тему энергосбережения. Для учащихся школ и высших учебных заведений будут организованы экскурсии на предприятия ТЭК, «Фестивали рабочих специальностей», дни открытых дверей.

Напомним, в 2020 году Россия отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 100-летие плана ГОЭЛРО, в связи с этим акцент фестиваля будет сделан на историю развития энергетики после принятия плана, в военные годы и вкладе энергетиков в оборону страны.

ИСТОЧНИК KP.RU