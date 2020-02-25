2020-02-25T13:13:18+03:00
Происшествия

В Ершовском районе рецидивист отобрал серьги у пенсионерки

Мужчина продал украшение
Дарья Вострикова
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Полиция Ершовского района раскрыла ограбление 94-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 февраля в час ночи неизвестный отобрал у нее серьги в ее же доме.

Осмотр здания показал, что на веранде было выставлено окно.

Сумма ущерба составила 1,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний рецидивист, который продал похищенное.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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