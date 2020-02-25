Под Саратовом женщина отдаст 100 тыс. рублей за фиктивное трудоустройство своего отца

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:09:18+03:00

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Прокурор Питерского района обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 36-летняя местная жительница, бывший руководитель образовательного учреждения в селе Мироновка, признана виновной в мошенничестве.

Она фиктивно трудоустроила на работу своего отца, ему платили зарплату, однако ее забирала себе гражданка.

Сумма причиненного ущерба составила 115 тыс. рублей, 15 тыс. рублей из которых возмещено.

Прокурор потребовал взыскать с злоумышленницы более 100 тыс. рублей, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU