2020-02-25T12:06:56+03:00
Общество

В горпарке Саратова в воскресенье будут отмечать Масленицу

За катание на аттракционах можно получить телевизор
Ольга Симонова
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В городском парке Саратова в воскресенье, 1 марта, будут отмечать Масленицу.

Как сообщает группа горпарка в соцсети «ВКонтакте», праздник пройдет с 12:00 до 17:00.

В программе: выступлениям народных коллективов, конкурсы с призами, детская анимация, соревнования, дегустации. В 17:00 в парке по традиции сожгут чучело, чтобы проводить зиму.

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Также с 12 до 15 на конкурсах можно заработать «блинкоины», а потом обменять их на игрушки и сладости. Главным призом Масленицы станет телевизор, который можно получить за катание на аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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