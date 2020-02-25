Мужчина получил срок за ограбление двух бабушек в Энгельсе
Гражданин вырывал сумки
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Суд признал 24-летнего жителя села Татарский Сайман из Николаевского района Ульяновской области виновным в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 7 и 8 октября 2019 года подсудимый поджидал 60 и 65-летнюю гражданок у их домов в Энгельсе, вырвал у них сумки и убежал.
Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей.
Преступнику назначили год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU