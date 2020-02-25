Мужчина получил срок за ограбление двух бабушек в Энгельсе

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:42:47+03:00

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Суд признал 24-летнего жителя села Татарский Сайман из Николаевского района Ульяновской области виновным в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 7 и 8 октября 2019 года подсудимый поджидал 60 и 65-летнюю гражданок у их домов в Энгельсе, вырвал у них сумки и убежал.

Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей.

Преступнику назначили год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU