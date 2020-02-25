В Энгельсе подростки взломали терминал-сувенир
Мальчики забрали деньги
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В полицию Энгельсского района 2 февраля поступило заявление директора магазина, расположенного на Полиграфической улице, о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, преступление произошло с 25 января по 2 февраля.
Двое парней взломали терминал «сувенир» и унесли деньги.
В отдел доставили двоих 14-летних парней, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности.
Избранная мера пресечения — присмотр родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU