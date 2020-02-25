За присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» отдали подписи тысячи горожан

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:27:42+03:00

Точки по сбору голосов были в торговых центрах

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В выходные в Саратове работали точки по сбору подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, они находятся в ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Манеж», ТРЦ «Тау Галерея», ТРЦ «Победа Плаза», а также в общественных местах, например на проспекте Кирова и улице Рахова.

Число людей, поддерживающих эту инициативу, теперь составляет более 30 тыс., также 45 общественных объединений прислали в адрес муниципалитета официальные письма поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU