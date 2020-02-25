В Энгельсе у девушки украли кошелек с деньгами и картами
Задержана предполагаемая злоумышленница
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 22-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 19:00 до 19:10 18 февраля неизвестные в ТЦ «Лента» на Красноярской улице, 56 унесли у девушки кошелек, в котором лежали 5 тыс. рублей, водительское удостоверение и две банковские карты.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 23-летняя злоумышленница, которая во всем призналась. У нее изъяли 4 550 рублей, чужие документы и карты, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU