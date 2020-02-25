2020-02-25T12:17:45+03:00
Происшествия

В Энгельсе у девушки украли кошелек с деньгами и картами

Задержана предполагаемая злоумышленница
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 22-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 19:00 до 19:10 18 февраля неизвестные в ТЦ «Лента» на Красноярской улице, 56 унесли у девушки кошелек, в котором лежали 5 тыс. рублей, водительское удостоверение и две банковские карты.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 23-летняя злоумышленница, которая во всем призналась. У нее изъяли 4 550 рублей, чужие документы и карты, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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