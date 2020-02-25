В Саратовской области за январь 23 ребенка получили травмы в ДТП
В Саратовской области за январь произошла 21 авария с участием детей до 16 лет, при этом 23 ребенка получили травмы, а 16 — являлись пассажирами транспорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, за февраль случилось еще восемь аварий, в которых пострадали девять несовершеннолетних пассажиров, один ребенок погиб.
Четырех из них везли с нарушением правил перевозки детей, один, находящийся на руках у матери, погиб.
Основные причины аварии: нарушение правил расположения транспорта на дороге, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU