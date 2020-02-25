В Саратовской области за январь 23 ребенка получили травмы в ДТП

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:16:27+03:00

Из них 16 человек являлись пассажирами

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за январь произошла 21 авария с участием детей до 16 лет, при этом 23 ребенка получили травмы, а 16 — являлись пассажирами транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области, за февраль случилось еще восемь аварий, в которых пострадали девять несовершеннолетних пассажиров, один ребенок погиб.

Четырех из них везли с нарушением правил перевозки детей, один, находящийся на руках у матери, погиб.

Основные причины аварии: нарушение правил расположения транспорта на дороге, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU