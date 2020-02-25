2020-02-25T11:31:58+03:00
Происшествия

Двое парней ограбили юных воспитанников «Центра детского творчества» в Саратове

Оба получили реальные сроки в колонии
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 22 и 17-летнему парням.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их признали виновными в разбойном нападении на подростков.

25 сентября 2018 года они напали на двух юных воспитанников «Центра детского творчества». Парни избили их и отняли деньги и ценные вещи. При этом младший из грабителей высказывал угрозы.

17 марта старший из разбойников также напал на двух подростков под угрозой насилия.

Суд приговорил 22-летнего парня к четырем годам в колонии общего режима, а 17-летнего — к двум годам.

Подсудимые попытались обжаловать приговор, но он был оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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