Двое парней ограбили юных воспитанников «Центра детского творчества» в Саратове
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 22 и 17-летнему парням.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их признали виновными в разбойном нападении на подростков.
25 сентября 2018 года они напали на двух юных воспитанников «Центра детского творчества». Парни избили их и отняли деньги и ценные вещи. При этом младший из грабителей высказывал угрозы.
17 марта старший из разбойников также напал на двух подростков под угрозой насилия.
Суд приговорил 22-летнего парня к четырем годам в колонии общего режима, а 17-летнего — к двум годам.
Подсудимые попытались обжаловать приговор, но он был оставлен без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU