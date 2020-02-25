В Федоровском районе рецидивист проведет 3,5 года в колонии за хранение марихуаны

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:21:35+03:00

При себе у мужчины было 421,2 грамма марихуаны

Изменить размер текста: A A

Суд признал 39-летнего рецидивиста из Федоровского района виновном в незаконном приобретении и хранении марихуаны.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 декабря 2019 мужчина нарвал листья и стебли растения общим весом 421,2 грамма в поселке Мокроус и сложил их в своем сарае, чтобы потом употребить.

Полицейские при обыске 5 февраля обнаружили у него вещества.

Теперь мужчина проведет 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU