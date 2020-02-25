25 Февр. 2020 2020-02-25T11:20:58+03:00

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Из Саратовского района не выпустили 88 тонн семян горчицы в страны Евросоюза.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении Россельхознадзора области.

Причиной является обнаружение семян карантинного сорняка, амброзии трехраздельной.

В соответствии со статьей Федерального закона принято решение об отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов ООО «Фрутимпэкс» на продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU