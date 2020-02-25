Из Саратовского района не выпустили 88 тонн семян горчицы в страны Евросоюза
Обнаружен сорняк
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Из Саратовского района не выпустили 88 тонн семян горчицы в страны Евросоюза.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении Россельхознадзора области.
Причиной является обнаружение семян карантинного сорняка, амброзии трехраздельной.
В соответствии со статьей Федерального закона принято решение об отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов ООО «Фрутимпэкс» на продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU