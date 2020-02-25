2020-02-25T10:43:30+03:00
Происшествия

Директор учреждения в Воскресенском районе незаконно выписывал премии учителям-любимчикам

Другие сотрудники не дождались материальной поддержкой
Дарья Вострикова
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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что директор одного из учреждения образования без коллегиального обсуждения на комиссии по предотвращению конфликта интересов, без предварительного согласования с профсоюзным комитетом издал приказ о премировании своего супруга, работающего учителем в этом же месте, на 41 тыс. рублей.

Еще два предподавателя также получили материальную поддержку, а остальным сотрудникам в 2019 году ничего не досталось.

Начальник управления образования района получил представления, директор учреждения получил выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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