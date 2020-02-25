Мать из Ершовского района ответит за брошенных детей

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:36:04+03:00

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Прокуратура Ершовского района выявила нарушения исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что у местной жительницы есть дочь и сын в возрасте одного года и четырех лет, но свои родительские обязанности она не выполняет.

Гражданка не дает малышам еду, не уделяет внимания их здоровью и развитию, не убирает комнаты настолько, что в жилище появился зловонный запах. Ей больше нравится приводить к себе компанию посторонних, которые не стесняются детей и спокойно пьют, курят и ругаются.

Девочке необходимо обследование у врача, однако гражданка говорит, что нет времени и денег, поэтому визит откладывается. Она нигде не работает, получает пособия на детей и пенсию по потере кормильца, бьет малышей за непослушание.

Сына и дочь у нее изъяли, направили в районную больницу, на их мать завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU