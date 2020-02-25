В праздники ГИБДД Саратова поймала десять пьяных водителей
Еще шесть автомобилистов отказались дышать в трубочку
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В предпраздничные дни, 21 и 22 февраля, и в День защитника Отечества ГИБДД Саратова проводила рейд «Нетрезвый водитель».
- За три дня выявлено десять пьяных автомобилистов, шесть человек отказались проходить медосвидетельствование. Еще один оказался лишен прав, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
По всем случаям составили протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU