2020-02-25T10:25:35+03:00
Общество

В праздники ГИБДД Саратова поймала десять пьяных водителей

Еще шесть автомобилистов отказались дышать в трубочку
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В предпраздничные дни, 21 и 22 февраля, и в День защитника Отечества ГИБДД Саратова проводила рейд «Нетрезвый водитель».

- За три дня выявлено десять пьяных автомобилистов, шесть человек отказались проходить медосвидетельствование. Еще один оказался лишен прав, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

По всем случаям составили протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24