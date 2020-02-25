На неделе в Саратове будет теплая погода

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:33:14+03:00

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На этой неделе в Саратовской области ожидается теплая погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, единственным прохладным днем будет 26 февраля. Сегодняшней ночью столбик термометра понизится до -2…-7 градусов, а завтра днем — 0…+5. Далее тепло станет только прибывать: в ночь на 27 февраля — -2…+3, днем от 3 до 8 градусов, в ночь на пятницу — от 0 до +5, днем — +4…+9.

Ветер в ближайшие сутки будет дуть с севера и северо-запада, ночью и утром его порывы достигнут 16–21 м\с, при понижении температуры ожидается гололедица. Также в регионе в этот день пройдет снег, в том числе мокрый.

В следующие два дня ветер станет дуть с юга и юго-запада, местами его порывы достигнут 15 м/с.

В Саратове сегодняшней ночью будет -3…-5 градуса, днем от +2 до +4, ветер — такой же, как и во всем регионе. В четверг ночью ожидается от 0 до +2, днем — от +5 до +7, в ночь на 28 февраля будет +3…+5 градусов, днем от +6 до +8.

Известно, что эта температура более чем на 10 градусов выше климатической нормы для этого времени.

ИСТОЧНИК KP.RU