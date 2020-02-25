В селе под Новоузенском найден труп женщины

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:30:20+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружено днем 22 февраля на окраине села Куриловка.

Труп нашли местные жители, которые вызвали полицию. На место ЧП приезжали сотрудники СКР, которые осмотрели тело. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Погибшую опознали — это оказалась 59-летняя местная жительница.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU