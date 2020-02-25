2020-02-25T09:29:03+03:00
Происшествия

С утра во вторник пробки в Саратове достигли восьми баллов

Серьезные проблемы возникли у Трофимовского моста
Екатерина Семенова
Поделиться:
Скриншот "Яндекс.карты"Скриншот "Яндекс.карты"
Изменить размер текста:

Утро вторника, 25 февраля, в Саратове началось с серьезных пробок.

Уже с восьми часов, как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, пробки достигли семи баллов и пока не снижаются.

Серьезнейший затор возник в Ленинском районе — на улицах Панфилова, Шехурдина, проспектах Строителей и 50 лет Октября. Причина — неудовлетворительная организация движения в районе Трофимовского моста.

Автомобилисты жалуются, что улица Шехурдина перекрыта полностью в час пик.

Кроме того, серьезный затор образовался на протяжении проспекта 50 лет Октября в обе стороны. Стоит движение на Тракторной, Соколовой, Астраханской, Большой Садовой, Рабочей, Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24