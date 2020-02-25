С утра во вторник пробки в Саратове достигли восьми баллов

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:29:03+03:00

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Утро вторника, 25 февраля, в Саратове началось с серьезных пробок.

Уже с восьми часов, как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, пробки достигли семи баллов и пока не снижаются.

Серьезнейший затор возник в Ленинском районе — на улицах Панфилова, Шехурдина, проспектах Строителей и 50 лет Октября. Причина — неудовлетворительная организация движения в районе Трофимовского моста.

Автомобилисты жалуются, что улица Шехурдина перекрыта полностью в час пик.

Кроме того, серьезный затор образовался на протяжении проспекта 50 лет Октября в обе стороны. Стоит движение на Тракторной, Соколовой, Астраханской, Большой Садовой, Рабочей, Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU