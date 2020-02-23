2020-02-23T20:53:10+03:00
Звезды

В театре «Версия» состоялась премьера клоунского представления «Здравствуй, Вася!»

Спектакль предназначен для семейного просмотра
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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В день защитника Отечества на сцене Саратовского нового драматического театра «Версия» состоялась премьера клоунского представления «Здравствуй, Вася!». Эта красочная и бесконечно смешная постановка предназначена для семейного просмотра. Первые юные зрители по достоинству оценили новую работу театра, они громко смеялись и щедро аплодировали актерам.

Постановка «Здравствуй, Вася!» о двух клоунах, которые не хотят взрослеть. Они лишь шалят, веселятся и мечтают о бесконечном детстве. А одним из эпиграфов к спектаклю становится цитата советского и российского клоуна Вячеслава Полунина: «Самое важное занятие в жизни – баловство. Не взрослей – это ловушка!». Так и произносит эту фразу один из героев постановки. Они даже готовы есть каждое утро кашу, лишь бы детство никогда не заканчивалось. Клоуны показывают зрителям различные фокусы, за которыми с интересом следили все присутствующие в зале.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В роли добродушного клоуна Васи – Илья Слюдачев, простодушный клоун Петя – Андрей Ханжов, ослепительная бабочка Клава – Валентина Домникова, звездный человек Ого-гонь – Александр Котелков. Актеры настолько искренне забавлялись на сцене, что улыбались даже взрослые.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Режиссером-постановщиком и музыкальным оформителем новой работы выступил артист театра Андрей Ханжов. Художник-постановщик – Юлий Ридель. Во время появления на сцене ослепительной бабочки и звездного человека из зала доносились восторженные возгласы ребят. В спектакле звучит музыка: Кэнди Далфер, Альфреда Шнитке, Чарльза Чаплина, Уильяма Перри. Во время звездопадной ночи звучит даже «Лунная Соната» Бетховена.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

«Здравствуй Вася!» – не просто спектакль для детей, а настоящее клоунское представление! Добрая, яркая, задорная, очень музыкальная и немножко хулиганистая история, которой делятся со зрителями два клоуна, решительно не желающие взрослеть. Это – наша ВЕРСИЯ шалостей и веселья» – заявлено в аннотации спектакля.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Во время поклона директор театра Татьяна Афанасьева вручила артистам букеты цветов. Она также поздравила со сцены всех защитников Отечества с праздником. Также в день премьеры администратор театра Олеся Фуфаева подарила исполнителям клоунов в качестве памятного подарка.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Следующие показы клоунского представления «Здравствуй. Вася!» состоятся 8 и 29 марта в 11 часов. Продолжительность спектакля – 1 час.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU

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