Волонтеры выезжают искать 84-летнюю Лидию Суслину из Энгельсского района
Пенсионерка пропала 22 февраля
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 февраля, волонтеры выезжают на поиски 84-летней Лидии Суслиной.
Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Аллерт», о пенсионерке из поселка Пробуждение Энгельсского района ничего не известно с 22 февраля.
Ее приметы: рост 150 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза, стрижка каре.
На момент пропажи была одета в коричневую куртку, зеленое вязаное платье, черные войлочные сапоги со светлой вставкой.
Сбор состоится в 21:30 в поселке Пробуждение на Ленинградской улице 12\1.
ИСТОЧНИК KP.RU