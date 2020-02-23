Волонтеры выезжают искать 84-летнюю Лидию Суслину из Энгельсского района

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:23:00+03:00

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Сегодня, 23 февраля, волонтеры выезжают на поиски 84-летней Лидии Суслиной.

Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Аллерт», о пенсионерке из поселка Пробуждение Энгельсского района ничего не известно с 22 февраля.

Ее приметы: рост 150 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза, стрижка каре.

На момент пропажи была одета в коричневую куртку, зеленое вязаное платье, черные войлочные сапоги со светлой вставкой.

Сбор состоится в 21:30 в поселке Пробуждение на Ленинградской улице 12\1.

ИСТОЧНИК KP.RU