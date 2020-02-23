В Вольске подросток напился и чуть не замерз на улице
Мальчик доставлен в больницу
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В Вольске 14-летнего подростка по имени Илья госпитализировали с улицы с состоянием алкогольного отравления и общего переохлаждения организма.
Как сообщает издание Evo-rus.com, мальчику оказана необходимая медицинская помощь.
Несовершеннолетний проживает с женщиной, которая является опекуном, в поселке Клены. В отношении нее сотрудники полиции проводят дополнительную проверку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU