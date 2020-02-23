Главный полицейский Саратовской области рассказал, как едва не утонул в болоте

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:02:35+03:00

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;Начальник ГУ МВД России по Саратовской области, генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов поделился воспоминаниями о срочной армейской службе в 1979-1981 годах.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, пограничник проходил ее в Карелии, где в основном болотистая местность.

На одном из маршрутов его сослуживец оступился и оказался в болоте, не удержавшись на проложенной через трясину тропе.

Николай Трифонов протянул ему автомат, однако потом мужчины провалились в топь на участке, где стоял он сам.

На призыв о помощи пришли их коллеги по службе, которые вытащили застрявших пограничников из болота.

ИСТОЧНИК KP.RU