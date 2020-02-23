В Саратове трамваи №11 будут ходить один вечер по измененному расписанию
Известно время шести рейсов
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Сегодня, 23 февраля, в Саратове трамваи №11 будут ходить по измененному расписанию.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», сейчас транспорт движется с интервалом не более 29 минут.
От Мирного переулка вагоны тронутся в 18:45, 19:35, 20:15, от 6-го квартала в 19:30, 20:20, 21:00, далее будут дежурные рейсы по расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU