2020-02-23T17:16:23+03:00
Общество

В Саратове трамваи №11 будут ходить один вечер по измененному расписанию

Известно время шести рейсов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 февраля, в Саратове трамваи №11 будут ходить по измененному расписанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», сейчас транспорт движется с интервалом не более 29 минут.

От Мирного переулка вагоны тронутся в 18:45, 19:35, 20:15, от 6-го квартала в 19:30, 20:20, 21:00, далее будут дежурные рейсы по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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