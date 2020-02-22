Молодая пара из Аткарска накупила продуктов на три тыс. рублей с чужой карты

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:59:29+03:00

Парень и девушка признались, что нашли ее на улице

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В Аткарске Саратовской области двух молодых людей задержали по подозрению в присвоении денег с чужой карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 21-летняя девушка и 22-летний парень нашли банковскую карту на улице 21 февраля.

Молодые люди использовали ее для покупок бесконтактным способом. Общая сумма ущерба составила 3 034 рубля.

По данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Не стоит забывать никому, что подобные действия закон квалифицирует как преступление. Многие считают, что обнаружение чужой вещи – это находка, которую запросто можно забрать себе без каких-либо правовых последствий. Это заблуждение, и нередко оно приводит к уголовной ответственности и нежелательной судимости, а иногда и заканчивается лишением свободы, – подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU