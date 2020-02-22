Молодая пара из Аткарска накупила продуктов на три тыс. рублей с чужой карты
В Аткарске Саратовской области двух молодых людей задержали по подозрению в присвоении денег с чужой карты.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 21-летняя девушка и 22-летний парень нашли банковскую карту на улице 21 февраля.
Молодые люди использовали ее для покупок бесконтактным способом. Общая сумма ущерба составила 3 034 рубля.
По данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Не стоит забывать никому, что подобные действия закон квалифицирует как преступление. Многие считают, что обнаружение чужой вещи – это находка, которую запросто можно забрать себе без каких-либо правовых последствий. Это заблуждение, и нередко оно приводит к уголовной ответственности и нежелательной судимости, а иногда и заканчивается лишением свободы, – подчеркнули в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU