В Ершове на темной дороге сбита девушка в капюшоне

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:38:00+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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В Ершове Саратовской области вечером в пятницу, 21 февраля, была сбита девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №13т по улице Суворова.

В 19:30 автомобиль Chevrolet Niva под управлением 33-летнего мужчины сбил 25-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила проезжую часть слева направо в неположенном месте. При том она была в капюшоне, а на одежде не имелось световозвращающих элементов.

Пострадавшая госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU