В Ершове на темной дороге сбита девушка в капюшоне
Она переходила дорогу в неположенном месте
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В Ершове Саратовской области вечером в пятницу, 21 февраля, была сбита девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №13т по улице Суворова.
В 19:30 автомобиль Chevrolet Niva под управлением 33-летнего мужчины сбил 25-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила проезжую часть слева направо в неположенном месте. При том она была в капюшоне, а на одежде не имелось световозвращающих элементов.
Пострадавшая госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU