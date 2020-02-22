2020-02-22T15:38:00+03:00
Происшествия

В Ершове на темной дороге сбита девушка в капюшоне

Она переходила дорогу в неположенном месте
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области вечером в пятницу, 21 февраля, была сбита девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №13т по улице Суворова.

В 19:30 автомобиль Chevrolet Niva под управлением 33-летнего мужчины сбил 25-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила проезжую часть слева направо в неположенном месте. При том она была в капюшоне, а на одежде не имелось световозвращающих элементов.

Пострадавшая госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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