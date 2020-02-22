Работница банка в Саратове отдала мошенникам 297 тыс. рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:30:34+03:00

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В Саратове 29-летняя женщина попалась на уловки мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в результате она лишилась 297 тыс. рублей.

В полиции уточнили, что женщина сама является сотрудницей банка, но звонок мошенника, который представился работником кредитного учреждения, ее не насторожил.

- Этого можно было избежать, взяв себя в руки, не паниковать. Хотя аферисты мастерски нагнетают атмосферу, торопят, аргументируя тем, что прямо сейчас кто-то взломал ваши коды, списывает ваши деньги, быстрее-быстрее говорите пароли. Совет в этом случае один: прервать разговор и самому позвонить в банк, по тому телефону, что указан на вашей карте! – подчеркнули в ГУ МВД.

В полиции напомнили, что мошенники работают по примерно одинаковой схеме: звонит «банковский работник» и сообщает, что с карты пытаются списать средства. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию, следует выполнить ряд действий. Например, сообщить полные данные с банковской карточки, включая коды CVV2/CVC2, пароль от мобильного банка или продиктовать коды из смс-сообщений. Иногда преступники заверяют, что всеми действиями руководит робот, поэтому он сам не услышит секретных сведений.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!

Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.

Обо всех фактах мошенничества можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU