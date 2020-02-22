Саратовец украл из магазина 20 телефонов

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:19:17+03:00

И спрятал их у себя дома

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Из магазина во Фрунзенском районе Саратова украдена партия телефонов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в магазине на улице Вавилова.

Злоумышленник разбил стекло среди бела дня и украл 20 аппаратов. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. По горячим следам удалось задержать подозреваемого – ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Все телефоны удалось найти у него дома.

ИСТОЧНИК KP.RU