Саратовец украл из магазина 20 телефонов
И спрятал их у себя дома
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Из магазина во Фрунзенском районе Саратова украдена партия телефонов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в магазине на улице Вавилова.
Злоумышленник разбил стекло среди бела дня и украл 20 аппаратов. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. По горячим следам удалось задержать подозреваемого – ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Все телефоны удалось найти у него дома.
ИСТОЧНИК KP.RU