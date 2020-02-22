Собственникам шести аварийных домов Саратова дали восемь месяцев на снос

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:45:48+03:00

Расселены дома должны быть за три месяца

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В Саратове снесут шесть аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Михаил Исаев подписал соответствующие постановления 21 февраля.

Речь идет о домах:

- 2 я Прокатная, 29,

- Тулайкова, 9,

- Загороднева, 8,

- Селекционный проезд, 4,

- Буровая, 26,

- Черниговская, 184.

В постановлении отмечено, что снос домов производится за счет собственников жилых помещений. Срок установлен – до 4 октября 2021 года.

При этом дома должны быть расселены в трехмесячный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU