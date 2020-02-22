Собственникам шести аварийных домов Саратова дали восемь месяцев на снос
Расселены дома должны быть за три месяца
.Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове снесут шесть аварийных домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Михаил Исаев подписал соответствующие постановления 21 февраля.
Речь идет о домах:
- 2 я Прокатная, 29,
- Тулайкова, 9,
- Загороднева, 8,
- Селекционный проезд, 4,
- Буровая, 26,
- Черниговская, 184.
В постановлении отмечено, что снос домов производится за счет собственников жилых помещений. Срок установлен – до 4 октября 2021 года.
При этом дома должны быть расселены в трехмесячный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU