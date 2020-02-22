2020-02-22T08:45:48+03:00
Общество

Собственникам шести аварийных домов Саратова дали восемь месяцев на снос

Расселены дома должны быть за три месяца
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове снесут шесть аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Михаил Исаев подписал соответствующие постановления 21 февраля.

Речь идет о домах:

- 2 я Прокатная, 29,

- Тулайкова, 9,

- Загороднева, 8,

- Селекционный проезд, 4,

- Буровая, 26,

- Черниговская, 184.

В постановлении отмечено, что снос домов производится за счет собственников жилых помещений. Срок установлен – до 4 октября 2021 года.

При этом дома должны быть расселены в трехмесячный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24