Уроженка Аткарска певица Валерия решила создать свою партию
Уроженка Аткарска Саратовской области певица Валерия (псевдоним Аллы Перфиловой) собирается создавать свою политическую партию.
Как сообщила «КП» со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина, партия будет называться «Сильные женщины».
- И все, что сегодня обсуждается — защита женских прав, закон о домашнем насилии — явилось катализатором для создания отдельного движения. Валерия намерена собрать вокруг себя сильных женщин, которые в состоянии защитить себя, своих детей, свою семью, — сказал Пригожин.
Он также отметил, что активное участие в работе партии желает принять телеведущая Яна Рудковская.
Успеха Валерии пожелала и депутат Госдумы Оксана Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU