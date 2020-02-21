Уроженка Аткарска певица Валерия решила создать свою партию

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:08:45+03:00

Валерия и ее муж - продюсер Иосиф Пригожин решили попробовать поиграть в политику Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Иосифа Пригожина, она намерена собрать вокруг себя сильных женщин

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Уроженка Аткарска Саратовской области певица Валерия (псевдоним Аллы Перфиловой) собирается создавать свою политическую партию.

Как сообщила «КП» со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина, партия будет называться «Сильные женщины».

- И все, что сегодня обсуждается — защита женских прав, закон о домашнем насилии — явилось катализатором для создания отдельного движения. Валерия намерена собрать вокруг себя сильных женщин, которые в состоянии защитить себя, своих детей, свою семью, — сказал Пригожин.

Он также отметил, что активное участие в работе партии желает принять телеведущая Яна Рудковская.

Успеха Валерии пожелала и депутат Госдумы Оксана Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU