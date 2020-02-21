2020-02-21T20:08:45+03:00
Политика

Уроженка Аткарска певица Валерия решила создать свою партию

По словам Иосифа Пригожина, она намерена собрать вокруг себя сильных женщин
Ольга Симонова
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Валерия и ее муж - продюсер Иосиф Пригожин решили попробовать поиграть в политикуВалерия и ее муж - продюсер Иосиф Пригожин решили попробовать поиграть в политикуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Уроженка Аткарска Саратовской области певица Валерия (псевдоним Аллы Перфиловой) собирается создавать свою политическую партию.

Как сообщила «КП» со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина, партия будет называться «Сильные женщины».

- И все, что сегодня обсуждается — защита женских прав, закон о домашнем насилии — явилось катализатором для создания отдельного движения. Валерия намерена собрать вокруг себя сильных женщин, которые в состоянии защитить себя, своих детей, свою семью, — сказал Пригожин.

Он также отметил, что активное участие в работе партии желает принять телеведущая Яна Рудковская.

Успеха Валерии пожелала и депутат Госдумы Оксана Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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