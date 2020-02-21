Парализованную пенсионерку с переломами спасли с острова на Волге

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:41:34+03:00

Спасатели выезжали на судне с воздушной подушкой

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Спасатели привезли с острова на Волге парализованную женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадавшей 81 год.

Фото Саратовской областной службы спасения

Для спасения специалисты облспаса доехали до острова на судне «Нептун» с воздушной подушкой. Женщина с переломами находилась в СНТ «Орфей».

Фото Саратовской областной службы спасения

После осмотра было принято решение доставить пострадавшую на большую землю и госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU