2020-02-21T19:41:34+03:00
Происшествия

Парализованную пенсионерку с переломами спасли с острова на Волге

Спасатели выезжали на судне с воздушной подушкой
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Спасатели привезли с острова на Волге парализованную женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадавшей 81 год.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Для спасения специалисты облспаса доехали до острова на судне «Нептун» с воздушной подушкой. Женщина с переломами находилась в СНТ «Орфей».

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

После осмотра было принято решение доставить пострадавшую на большую землю и госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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