Парализованную пенсионерку с переломами спасли с острова на Волге
Спасатели выезжали на судне с воздушной подушкой
Фото Саратовской областной службы спасения
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Спасатели привезли с острова на Волге парализованную женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадавшей 81 год.
Фото Саратовской областной службы спасения
Для спасения специалисты облспаса доехали до острова на судне «Нептун» с воздушной подушкой. Женщина с переломами находилась в СНТ «Орфей».
Фото Саратовской областной службы спасения
После осмотра было принято решение доставить пострадавшую на большую землю и госпитализировать.
ИСТОЧНИК KP.RU