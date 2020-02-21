2020-02-21T17:01:50+03:00
Общество

На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 млрд рублей

Екатерина Семенова
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Сегодня, 21 февраля, в Саратове состоялся региональный социально-экономический форум, на котором подвели итоги выполнения обязательств Коллективного договора ОАО « РЖД» в 2019 году на Приволжской железной дороге.

- В 2019 году работникам Приволжской железной дороги удалось успешно выполнить основные плановые показатели производственно-финансовой деятельности, обеспечить рост пассажирооборота — сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. — С решением производственных задач связано обеспечение безопасных условий труда. На эти цели в 2019 году на полигоне дороги было направлено более 1 млрд рублей.

Участники форума отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 млрд рублей.

Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы. В минувшем году она проводилась трижды и суммарно составила 5,9%. В результате зарплата железнодорожников остаётся конкурентной на региональных рынках труда.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в минувшем году на Приволжской железной дороге организовано железнодорожное сообщение с аэропортом «Гагарин» в Саратовской области, реконструирован вокзальный комплекс на станции Волгоград-1, завершено строительство вторых путей на участке Ленинск — Заплавное и путепроводной развязки на станции Гумрак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 млрд рублей
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