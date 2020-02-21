Перед длинными выходными Саратов встал в пробках
В последний рабочий день Саратов встал в пробках.
Как сообщает сервис «Яндекс.пробки», сила заторов составляет 8 баллов, что соответствует уровню «многокилометровые пробки».
В центре города стоят улицы Горького, Чапаева, Рахова, Астраханская, Чернышевского. Сложно проехать по Соколовой, Большой Горной, проспекту 50 лет Октября, Навашина, Танкистов.
В Ленинском районе очень серьезные пробки по улицам Шехурдина, Панфилова и Московскому шоссе.
Затруднен выезд из Саратова — практически парализовано движение по Большой Горной.
В Энгельсе сложно проехать по улице Лесозаводская и Рыбная.
ИСТОЧНИК KP.RU