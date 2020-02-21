2020-02-21T16:38:33+03:00
Общество

Панков: Кто топчет память в погоне за наживой?

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поднял проблему земельных махинаций и уничтожения памятников в Саратове и Энгельсе.

- Выявляя схемы земельных махинаций, понимаешь — ничего святого нет у тех, кто их проворачивает. Особенно больно, когда покушаются на памятники нашей истории, мемориалы героям войны и труда. Кто-то готов на все, лишь бы эти памятники не помешали захватить большой и прибыльный земельный участок.

О вопиющей ситуации рассказал ветеран авиазавода Бернадский: при строительстве гипермаркета в Заводском районе был уничтожен мемориал авиастроителям, погибшим в годы войны. Все потому, что резали как пирог территорию предприятия, и кто-то хотел ухватить кусок получше. А память нашим воинам и рабочим просто растоптали в погоне за наживой. В год 75-летия Великой Победы особенно остро стоит вопрос о сохранении и восстановлении мемориалов. И те, кто разрушил памятник, не должны остаться безнаказанными. Вопрос об их ответственности нужно поставить перед правоохранительными органами.

А еще нужно извлечь урок и больше не допускать самоуправства махинаторов. Не должно быть так, что в одном городе им «прижмут хвост», а они придут в другой и продолжат беспредел. Да, это про ситуацию в Энгельсе. Где в историческом центре недалеко от памятника Ленину выводится в частную собственность большой участок земли. Чтобы это остановить, необходимо разобраться: кто подписывал разрешения? Как получилось, что приобрели объект недвижимости, а землю получили в 22 раза больше по площади? Возможно, эта схема отработана на территории авиазавода, где хозяйничал тот же собственник? Хотя живет он в другом регионе. Думаю обратиться с инициативой проверки и к городским структурам, и к правоохранителям. Свое слово должны сказать и те, кто отвечает за сохранность памятников, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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