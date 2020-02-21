В Саратове здание гимназии Горенбург-Островской признано объектом культурного наследия
Здание гимназии Горенбург-Островской, которое находится в Саратове на улице Горького, 21, признано объектом местного значения.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении по охране объектов культурного наследия, специалист Галина Титова провела экспертизу здания и отнесла здание к эклетике.
- Стены выполнены из красного глиняного кирпича на известковом растворе. Протяженный фасад отмечен характерным для эклектики обилием и разнообразием декора. Уровень первого этажа в простенках между окнами рустован, отделен от уровня второго этажа широким поясом с поребриком. Уровень второго этажа более насыщен декоративными элементами, раскрепован полуколоннами с капителями авторского ордера, оконные проемы лучковой формы обрамлены наличниками с сандриками. Фриз украшен висячими лопатками. Дополнительную пластику фасаду придают аттики различной высоты и формы, — сказала она.
По мнению эксперты, объект участвует в формировании застройки улиц Горького, Пушкина, Сакко и Ванцетти.
В феврале управление по охране объектов утвердило приказ, согласно которому здание гимназии внесено в Единый государственный реестр с присвоением категории — объекта местного (муниципального) значения.
ИСТОЧНИК KP.RU