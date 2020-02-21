В Саратове здание гимназии Горенбург-Островской признано объектом культурного наследия

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:22:43+03:00

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Здание гимназии Горенбург-Островской, которое находится в Саратове на улице Горького, 21, признано объектом местного значения.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении по охране объектов культурного наследия, специалист Галина Титова провела экспертизу здания и отнесла здание к эклетике.

- Стены выполнены из красного глиняного кирпича на известковом растворе. Протяженный фасад отмечен характерным для эклектики обилием и разнообразием декора. Уровень первого этажа в простенках между окнами рустован, отделен от уровня второго этажа широким поясом с поребриком. Уровень второго этажа более насыщен декоративными элементами, раскрепован полуколоннами с капителями авторского ордера, оконные проемы лучковой формы обрамлены наличниками с сандриками. Фриз украшен висячими лопатками. Дополнительную пластику фасаду придают аттики различной высоты и формы, — сказала она.

По мнению эксперты, объект участвует в формировании застройки улиц Горького, Пушкина, Сакко и Ванцетти.

В феврале управление по охране объектов утвердило приказ, согласно которому здание гимназии внесено в Единый государственный реестр с присвоением категории — объекта местного (муниципального) значения.

ИСТОЧНИК KP.RU