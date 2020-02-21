2020-02-21T16:22:43+03:00
Общество

В Саратове здание гимназии Горенбург-Островской признано объектом культурного наследия

Проведена экспертиза
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Здание гимназии Горенбург-Островской, которое находится в Саратове на улице Горького, 21, признано объектом местного значения.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении по охране объектов культурного наследия, специалист Галина Титова провела экспертизу здания и отнесла здание к эклетике.

- Стены выполнены из красного глиняного кирпича на известковом растворе. Протяженный фасад отмечен характерным для эклектики обилием и разнообразием декора. Уровень первого этажа в простенках между окнами рустован, отделен от уровня второго этажа широким поясом с поребриком. Уровень второго этажа более насыщен декоративными элементами, раскрепован полуколоннами с капителями авторского ордера, оконные проемы лучковой формы обрамлены наличниками с сандриками. Фриз украшен висячими лопатками. Дополнительную пластику фасаду придают аттики различной высоты и формы, — сказала она.

По мнению эксперты, объект участвует в формировании застройки улиц Горького, Пушкина, Сакко и Ванцетти.

В феврале управление по охране объектов утвердило приказ, согласно которому здание гимназии внесено в Единый государственный реестр с присвоением категории — объекта местного (муниципального) значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 млрд рублей
Перед длинными выходными Саратов встал в пробках
Панков: Кто топчет память в погоне за наживой?
В Саратове на Театральной площади пройдет медовая ярмарка
В Саратове здание гимназии Горенбург-Островской признано объектом культурного наследия
В Саратовской области нашли пропавшую без вести 15-летнюю девочку
Центр правовой помощи населению ПИУ РАНХиГС приглашает на бесплатные юридические консультации
Саратовцы пожаловались на зебр-мошенников
Бизнесмен отдал помещения РЭО ГИБДД Саратова, чтобы торговать документами для ОСАГО
В кафе «Сириус» в Саратове произошла драка со стрельбой
Детсад в Балашове не был доступен для инвалидов
Жительницы Саратовской области не готовы тратиться на мужчин
Министр промышленности заявил о возможном продолжении производства холодильников «Саратов»
В Саратове пройдет экскурсия по памятникам
У саратовца украли еду и норковую шапку
В Саратове пройдет спектакль «Снежная королева»
В Саратове у сына повара отобрали телефон
Начальник Энгельсской авиабазы Олег Пчела получил генеральское звание
В Саратове на 3-й Дачной сносят незаконный ларек
В Юбилейном полиция накрыла незаконную сауну
Жительница Саратова возмутилась работой инвалида в такси
Михаил Исаев объявил выговоры чиновникам после критики от Вячеслава Володина
В Саратовской области вновь ожидается снег
Экс-полицейский отделался исправительными работами за получение взятки